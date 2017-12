L'achat d'un A319 pour Macron "en stand-by"

Emmanuel Macron attendra avant d'avoir son "Air Force One". L'exécutif a lancé en novembre une étude sur les coûts et les conditions de ses déplacements qui va durer encore "plusieurs semaines", selon l'Élysée, qui a précisé jeudi que le projet d'achat d'un Airbus A319neo était "en stand-by".

Jeudi, le quotidien La Tribune avait annoncé qu'Emmanuel Macron souhaitait acquérir un Airbus A319neo "d'une valeur estimée entre 130 à 150 millions d'euros". L'achat de l'appareil, déjà envisagé par François Hollande, devait être financé sur le budget des armées.

"Améliorer les déplacements". Mais ce projet aurait été subitement freiné par la polémique entourant le recours à un vol privé à 350.000 euros entre Tokyo et Paris pour ramener le Premier ministre Édouard Philippe et la délégation qui l'accompagnait en Nouvelle-Calédonie. "Le président et le gouvernement souhaitent avoir toutes les données issues de l'étude afin d'éclairer leur choix", précise-t-on à l'Élysée.

"Il a été lancé le mois dernier une étude approfondie des coûts et des conditions de déplacement du président de la République et du gouvernement, en s'appuyant sur l'expérience des six premiers mois", a indiqué l'Élysée. "Cette étude va durer plusieurs semaines et à l'issue de ce travail, toutes les solutions seront passées au crible pour améliorer les déplacements", a-t-on précisé de même source.