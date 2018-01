Jean-Claude Gaudin confirme qu'il ne briguera plus la mairie de Marseille

La maire Les Républicains de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a confirmé lundi qu'il ne briguerait pas un cinquième mandat à la tête de la seconde ville de France, où bruissent les rumeurs sur sa succession qui intéresse des poids lourds de la politique.

"Je ne me représenterai pas ni aux municipales de 2020, ni à la métropole", a dit sur son compte Twitter celui qui est également président de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Depuis l'annonce de son retrait, les rumeurs bruissent pour savoir qui pourrait succéder à celui qui règne sans partage depuis près d'un quart de siècle sur la cité phocéenne.

Je ne me représenterai pas ni aux Municipales de 2020 ni à la Métropole — Jean-Claude GAUDIN (@jcgaudin) 22 janvier 2018

"Chaque fois qu'on m'a désigné un successeur, celui-là n'y arrive pas". Le sénateur Bruno Gilles, qui vient de subir une transplantation cardiaque, et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, sont donnés favoris pour lui succéder à la mairie et à la métropole. Mais le maître des lieux se garde bien de laisser transparaître la moindre indication. "Plusieurs hommes ou femmes ont les qualités nécessaires pour être maire", explique Jean-Claude Gaudin sur Twitter. "D'ici à 2020, nous avons le temps de nous mettre d'accord". Avis aux amateurs toutefois, prévient Jean-Claude Gaudin: "Chaque fois qu'on m'a désigné un successeur, celui-là n'y arrive pas".

Au conseil municipal j’ai une majorité unie et soudée, plusieurs hommes ou femmes ont les qualités nécessaires pour être Maire et poursuivre l’œuvre entreprise pour notre ville et la développer dans une nouvelle étape. — Jean-Claude GAUDIN (@jcgaudin) 22 janvier 2018

Une autre hypothèse hors des rangs LR a pourtant pris du poids ces dernières semaines et elle prête au maire de Marseille l'envie de pousser la candidature de Christophe Castaner, chef du parti La République en marche (LaRem) d'Emmanuel Macron. Le député de Marseille et leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dit pour sa part s'amuser de ces "grenouilles de la droite qui se cherchent un roi". "Et le dernier dont on parle, c'est Christophe Castaner", a affirmé vendredi lors de ces vœux celui qui n'exclut pas lui-même d'être présent lors de la prochaine bataille municipale.

Il assure qu'il soutiendra "ses amis" pour lui succéder. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement continue pour sa part d'affoler les coulisses en nourrissant son intérêt supposé pour la mairie de Marseille, comme lors d'un déplacement vendredi dans la cité phocéenne. "Marseille ne se refuse pas", s'est de nouveau amusé le délégué général de LaRem. "Je prends mes marques, à Marseille comme ailleurs". Jean-Claude Gaudin semble pourtant avoir refermé cette possibilité, lundi lors de ses vœux à la presse.

"Il y a suffisamment de talents dans nos rangs. C'est dans cette famille que l'on choisira un candidat", a-t-il déclaré, précisant que "même Christophe Castaner ne sait pas ce qu'il fera en 2020". "À mon âge, avec ma longévité et le nombre de fois que j'ai reçu le sacrement du suffrage universel, je peux faire ce que je veux mais je reste dans la ligne de mes idées: c'est mes amis que je soutiendrai et je souhaite qu'un des miens devienne en 2020 le maire de Marseille".