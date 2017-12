Immigration : Philippe lance une "consultation" autour du futur projet de loi

Face à la contestation, une "consultation". Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé jeudi le lancement d'une "consultation" autour du futur projet de loi sur l'immigration préparé par l'exécutif, sur fond de polémique croissante sur la politique du gouvernement en la matière. Les discussions doivent débuter le 11 janvier. Elles réuniront le chef du gouvernement et les associations concernées, mais aussi des maires ou des parlementaires, afin de débattre notamment du projet de loi préparé par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui suscite de vives inquiétudes du côté des associations de défense des étrangers.

Une circulaire controversée. La réunion à Matignon du 11 janvier sera également l'occasion d'assurer un "suivi" de la mise en place d'une circulaire controversée du 12 décembre sur le recensement des étrangers en centres d'hébergement d'urgence, via des "équipes mobiles" de fonctionnaires de l'Etat. Le Premier ministre a proposé la création d'"un groupe de suivi qui permettrait de vérifier que la façon dont nous écrivons le recours à cette pratique est bien conforme (...) et permet d'atteindre son objectif".

L'inquiétude des associations. Une trentaine d'associations (Fédération des acteurs de la solidarité, Emmaüs, Médecins du Monde...) étaient reçues jeudi après-midi à Matignon "pour un échange sur la politique d'asile et d'immigration du gouvernement", en présence d'Édouard Philippe et des membres du gouvernement concernés : Gérard Collomb (Intérieur) mais aussi Agnès Buzyn (Santé) et le secrétaire d'Etat Julien Denormandie (Cohésion des territoires). Cette réunion avait été organisée, selon le gouvernement, en raison des "incompréhensions" entourant la circulaire du 12 décembre.