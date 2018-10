Immigration : Philippe appelle Salvini à oeuvrer à une solution européenne

Edouard Philippe a appelé lundi soir le ministre italien de l'Intérieur, le dirigeant d'extrême-droite Matteo Salvini, à œuvrer à une "position commune" européenne sur l'immigration, en ouvrant à Lyon une réunion dite du "G6" de six ministres de pays européens. Le Premier ministre français, ministre de l'Intérieur par intérim dans l'attente d'un remaniement, a promis un "échange franc et direct" avec le ministre italien, artisan d'une politique anti-immigration qui suscite de fortes critiques européennes, et notamment de la France.

"J'utilise rarement les mêmes mots et le même vocabulaire (que Matteo Salvini, ndlr), ça ne m'empêche pas d'être direct aussi. J'espère que ce soir nous aurons un échange franc et direct", a déclaré Edouard Philippe, interrogé par des journalistes sur les positions de Matteo Salvini. "Au-delà des postures, la question de l'immigration ne trouvera pas une réponse nationale. Elle exige une coordination, c'est un sujet complexe d'intérêt commun. Moi, je considère qu'il faut l'aborder avec ses convictions, le respect des intérêts nationaux, mais aussi l'envie de construire une position commune qui seule permet de trouver une solution", a fait valoir le Premier ministre.

Philippe attendu mardi à Paris pour le remaniement. La France pousse notamment le gouvernement italien de Giuseppe Conte à mettre en oeuvre l'accord européen trouvé à Bruxelles en juin pour des "centres contrôlés" aux portes d'entrée des migrants dans l'Union européenne. Ainsi qu'à abandonner sa politique des "ports fermés" aux bateaux de migrants.

Edouard Philippe remplaçait lundi soir le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérard Collomb pour un dîner de travail avec les ministres de l'Intérieur des six pays du G6 (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et France), une structure informelle destinée à bâtir des convergences européennes. La réunion se poursuit mardi sans le Premier ministre français, attendu à Paris pour le remaniement de son gouvernement mené avec le président Macron.