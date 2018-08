"Hyper conscient des dangers de l'addiction", Mounir Mahjoubi s'est éloigné de Twitter cet été

C'est une décision a priori étonnante qu'a prise Mounir Mahjoubi début août, aux prémices de ses vacances. Le secrétaire d'État au Numérique a décidé de désinstaller l'application Twitter de son smartphone.

"Sortir la tête de l'écran". "Mon conseil bonheur pour l'été : supprimer l'appli Twitter et sortir la tête de l'écran. Conséquence immédiate : les haters et autres nuisibles grincheux vous semblent très lointains. Je viendrai consulter et poster à des moment choisis", a-t-il prévenu le 10 août sur son compte, suivi par 147.000 abonnés.

Mon conseil bonheur pour l’été : supprimer l’appli @Twitter et sortir la tête de l'écran. Conséquence immédiate : les haters et autres nuisibles grincheux vous semblent très lointains.



Je viendrai consulter et poster à des moment choisis. pic.twitter.com/LbBeAIWuN4 — Mounir Mahjoubi (@mounir) 9 août 2018

>> De 9h à 11h, c’est le tour de la question avec Wendy Bouchard. Retrouvez le replay de l'émission ici

Mounir Mahjoubi, "un hyper utilisateur". Invité de l'émission de Wendy Bouchard lundi matin pour parler des téléphones portables à l'école, Mounir Mahjoubi en a profité pour s'expliquer sur cette résolution estivale. "J'enlève l'appli mais je ne me déconnecte pas de Twitter. Je continue de consulter depuis le navigateur. C'est plus compliqué, plus long, moins sympa", justifie-t-il. Objectif : freiner l'automatisme lié à sa surconsommation des réseaux sociaux. "J'ai toujours été un amoureux profond de ces réseaux, un hyper utilisateur, mais en même temps hyper conscient des dangers de l'addiction, et des mécanismes à l'intérieur de ces applications qui vous amènent à les regarder en permanence", a-t-il expliqué.

L'expérience est positive pour le secrétaire d'État, qui confie avoir "passé des vacances formidables sans avoir tout le temps la tête dans l'écran."