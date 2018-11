"Gilets jaunes" : "On a besoin d'une écologie populaire, pas d'une écologie de salon", réclame Adrien Quatennens (LFI)

INTERVIEW

Une "colère légitime" : pour le député Insoumis du Nord Adrien Quatennens, la mobilisation des "gilets jaunes" est logique, au regard du "trop plein sur la question du pouvoir d'achat" qui "tapent toujours les plus modestes au portefeuille", comme il l'a affirmé au micro Europe 1 de Philippe Vandel, dimanche soir.

Les déclarations "irresponsables" de Batho. Le député LFI a aussi répondu à Delphine Batho pour qui participer à la manifestation revenait à "participer à une manifestation de solidarité avec lobby pétrolier" : "C'est absolument irresponsable", a fustigé le parlementaire, qui a revêtu son gilet jaune, samedi, sans lui adjoindre son écharpe de député.

« Kicéki pollue le plus ? C’est Cré$us ! »

« #Macron rend l’pognon ! »

« Macron démission ! »

Des mots d’ordre clairs, limpides et des discussions qui invalident la thèse de manifestants peu soucieux d’écologie.

À #Lille, en #GiletsJaunespic.twitter.com/vjayORLO02 — Adrien Quatennens (@AQuatennens) 17 novembre 2018

"Notre mouvement est soutenu par 80% de la population française", a-t-il poursuivi. "On va dire que 80% de la population française soutient le lobby pétrolier ? On a besoin d'une écologie populaire, pas d'une écologie de salon pour celles et ceux qui peuvent faire de belles tribunes dans les papiers glacés que personne ne va lire. On a besoin de lier le combat social et le combat écologique."