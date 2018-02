Gérald Darmanin accusé de viol : "Son rapport aux femmes, c’est son point faible"

REPORTAGE

Gérald Darmanin est visé depuis mardi par une deuxième plainte, pour abus de faiblesse cette fois. La plaignante, une habitante de Tourcoing, affirme que l'ancien maire de la ville lui aurait fait des avances à caractère sexuel au cours des années 2015 et 2016, en échange d'un logement. L'intéressé a vivement démenti, et a reçu le soutien de l'actuel édile, qui lui a réaffirmé son amitié et sa confiance. Pour autant, l'affaire embarrasse les élus nordistes, qui espèrent que l'innocence de Gérald Darmanin sera reconnue.

"Toujours très correct". Marie Tonnerre, maire de Neuville-en-Ferrain, commune voisine de Tourcoing, a dirigé deux de ses campagnes électorales. Interrogée par Europe 1, elle se dit atterrée par les accusations dont son ami intime - son "confident" même, dit-elle - fait l’objet. "On vit dans un monde de dingue ! Aujourd’hui, tout le monde peut accuser tout le monde", peste-t-elle, avant d'affirmer : "Je ne me reconnais pas dans la description de l’homme qu’on en fait aujourd’hui. Je l’ai côtoyé dans différents environnements. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’humour, qui plaisante beaucoup, avec les hommes comme avec les femmes. Il est toujours très correct."

"Pourvu qu'il n'y ait pas de traces écrites". Pourtant, peu avant la révélation de la première accusation de viol, le jeune ministre avait lui-même reconnu un humour de drague un peu lourd, et des propos sexistes déplacés. Un ami politique confie d’ailleurs son inquiétude : "Je connais le garçon… Son rapport aux femmes, c’est son point faible. Pourvu qu’il n’y ait pas de traces écrites de ses échanges compromettants avec la jeune femme qui l’accuse aujourd’hui d’abus de faiblesse", glisse-t-il.

Malaise parmi les élus. Au conseil municipal de Tourcoing, dont Gérald Darmanin est aujourd’hui le premier adjoint, un seul mot d’ordre : présomption d’innocence. Un élu d’opposition fait tout de même remarquer la position bien inconfortable de ses collègues LR de la majorité, qui soutiennent ici leur premier adjoint… Alors qu’à Paris, leur parti réclame son départ du gouvernement.