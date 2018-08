François Hollande n'assistera pas à l'université d'été du PS

François Hollande ne se rendra pas au séminaire de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR), prévu de jeudi à samedi à La Rochelle, a indiqué son entourage lundi, confirmant une information du Monde. "François Hollande n'ira pas à La Rochelle, il laisse les choses se faire, il n'est pas élu", selon son entourage, alors que des informations de presse évoquaient ces derniers jours cette possibilité, et un possible discours sur l'Europe.

Une séance de dédicace de son livre. L'ancien chef de l'Etat fera en revanche sa rentrée lors d'un déplacement à Cherbourg le 31 août, a-t-on précisé, pour une nouvelle séance de dédicace de son livre Les leçons du pouvoir, "en présence de Bernard Cazeneuve", qui fut son Premier ministre. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure doit prononcer samedi un discours en clôture du séminaire de la FNESR.