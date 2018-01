Filoche quitte le PS et crée un nouveau réseau, la Gauche démocratique et sociale

L'ancien syndicaliste Gérard Filoche, exclu du parti socialiste en novembre après un tweet antisémite, a annoncé dans le Journal du Dimanche qu'il lançait un nouveau réseau, intitulé la Gauche démocratique et sociale.

"Ce qui s'est passé pendant le quinquennat Hollande a été un véritable choc". Affirmant que le PS n'avait réalisé qu'une "pseudo-exclusion" le visant, car le bureau national qui l'a votée n'en avait pas, selon lui, le pouvoir, Gérard Filoche a affirmé qu'il avait décidé en tout état de cause de rompre avec le parti. "Je quitte le PS", "je pars", a-t-il dit. "J'ai loyalement débattu et milité pendant vingt-cinq ans au PS. Mais ce qui s'est passé pendant le quinquennat Hollande a été un véritable choc : le rapport Gallois, le CICE, la loi Sapin, la loi Macron, la loi Rebsamen et enfin, la loi El Khomri. Bref, un retour en arrière d'un siècle". Selon lui, le PS, qui prépare son congrès d'avril, "n'arrive ni à faire un bilan ni à se trouver un avenir".

"Personne ne peut réussir seul". Interrogé sur une éventuelle adhésion aux mouvements de Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, Gérard Filoche, qui fut un représentant de l'aile gauche du PS, a expliqué qu'il était "pour un grand parti de gauche, socialiste, pluraliste, mais surtout démocratique. Pas un parti vertical avec un chef. Nous nous adresserons aux Insoumis, au PCF, aux écologistes et à Génération. s pour leur proposer de reconstituer ensemble une grande force de gauche unitaire. Personne ne peut réussir seul", a-t-il conclu.