Européennes : Marine Le Pen a proposé au LR Mariani de figurer sur la liste FN

Marine Le Pen a proposé à l'ancien ministre LR Thierry Mariani de figurer en position éligible sur la liste FN aux élections européennes de l'an prochain, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Lors d'une repas. La présidente du FN et Thierry Mariani se sont rencontrés autour d'un repas avant le congrès du FN des 10 et 11 mars à Lille, selon une de ces sources. Ils ont discuté de "la possibilité que M. Mariani participe à une liste de rassemblement aux européennes", a indiqué une autre source, confirmant une information du Parisien.

Pour un "rapprochement". L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy avait plaidé pour un "rapprochement" avec le FN, dans une interview au Journal du dimanche publiée pendant le congrès du FN, estimant que LR ne pouvait pas gagner seul. "Il n'y aura aucune alliance avec le Front national", avaient répondu les responsables des Républicains. Le cas Mariani avait été ensuite évoqué le 13 mars lors d'un bureau politique de LR, au cours duquel le président Laurent Wauquiez avait menacé d'exclure l'ex-député à la moindre concrétisation de sa proposition d'alliance politique.

Des alliances pour gagner. Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle face à Emmanuel Macron, entend nouer des alliances pour faire gagner son parti. Elle s'était déjà alliée au second tour de la présidentielle à Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France (DLF), à qui elle avait promis Matignon en cas de victoire. Elle a ensuite proposé lors du congrès du FN de rebaptiser son parti "Rassemblement national" et a appelé à soutenir le candidat LR à l'élection législative partielle de Mayotte, une démarche inédite pour celle qui renvoie dos à dos LR et PS depuis des années, considérant le clivage droite-gauche dépassé. "Pas de conclusion hâtive", a écrit dimanche sur Twitter Thierry Mariani, qui trouve "étonnant de voir l'emballement médiatique autour de rumeurs".