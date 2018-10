EN DIRECT - Castaner à l'Intérieur, Riester à la Culture… Le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe enfin dévoilé

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Cette fois-ci, c'est officiel. Après deux semaines de flottement, le remaniement gouvernemental a été annoncé mardi matin. Ce mouvement de chaises musicales devait au complet être connu lundi, mais les inondations meurtrières de l'Aude ont obligé l'exécutif à décaler d'une journée la nomination de nouveaux membres du gouvernement, désormais composé de 35 membres, contre 31 auparavant. Le nouvel exécutif se réunira pour la première fois mercredi à l'occasion du Conseil des ministres, prévu à 10 heures.

Les infos à retenir : Le remaniement a été annoncé mardi matin, avec une " équipe renouvelée mais dont le mandat politique reste le même" selon l'Élysée

Christophe Castaner est nommé à l'Intérieur, épaulé par Laurent Nunez , actuel patron du renseignement intérieur

Didier Guillaume devient ministre de l'Agriculture, Franck Riester remplace Françoise Nyssen à la Culture

Huit nouvelles personnalités rentrent au gouvernement au total

Nuñez, profil technique, épaule Castaner place Beauvau

Selon les informations d'Europe 1, confirmées par l'annonce officielle de l'Élysée, c'est Christophe Castaner qui a être nommé ministre de l'Intérieur en remplacement d'Édouard Philippe, qui a cumulé cette fonction avec celles de Premier ministre pendant deux semaines. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, il est épaulé par Laurent Nuñez, actuel patron de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), les renseignements intérieurs.

Nyssen et Travert va quitter le gouvernement

Parmi les autres mouvements attendus, Franck Riester remplace Françoise Nyssen au ministère de la Culture. Le socialiste Didier Guillaume remplace de son côté Stéphane Travert à l'Agriculture. Ce dernier quitte le gouvernement et pourrait endosser des responsabilités au sein de La République en marche. Aux Relations avec le Parlement, il est remplacé par Marc Fesneau, actuel président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale.

Lecornu et Denormandie auprès de Gourault, promue

La MoDem Jacqueline Gourault, ancienne secrétaire d’État, devient ministre en charge de la Cohésion des Territoires, en remplacement de Jacques Mézard. Elle est secondée par deux anciens secrétaires d’État, promus ministres auprès d’elle : Sébastien Lecornu et Julien Denormandie. Le secrétariat d'État de Mounir Mahjoubi quitte le giron de Matignon et est rattaché à Bercy. Une modification de périmètre intervient également pour Marlène Schiappa, désormais chargée de la lutte contre les discriminations en plus de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

De nouveaux secrétaires d'État

Du côté des nouveaux secrétaires d'État, le gouvernement enregistre plusieurs arrivées de jeunes personnalités :

Emmanuelle Wargon , secrétaire d’État auprès du ministre d’État François de Rugy, ministre de la transition écologique et solidaire, en remplacement technique de Sébastien Lecornu. Elle fut par le passé conseillère de Bernard Kouchner, avant d'intégrer le groupe Danone.

Christelle Dubos , secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. Elle était jusqu'à présent députée LREM de la Gironde, élue en juin 2017.

Agnès Pannier-Runacher , secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. Elle était jusqu'à présent numéro 2 de la Compagnie des Alpes, une entreprise de loisirs et filiale de la Caisse des dépôts et consignations.

Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer. Il était jusqu'à présent député LREM des Hauts-de-Seine, élu en juin 2017.