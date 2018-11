ÉVÉNEMENT - Emmanuel Macron invité exceptionnel d'Europe 1 à 7h40

EN DIRECT

Un an et demi après son entrée à l'Élysée, Emmanuel Macron a accordé sa première interview radio à Nikos Aliagas. Un entretien exclusif à suivre dès 7h40 ce mardi sur Europe 1. "On va parler de tout avec le président de la République, les yeux dans les yeux. On va essayer de répondre aux questions que se posent les Français, notamment sur les carburants", a assuré Nikos Aliagas lundi soir.

Benalla, les carburants, les violences à l'école... Outre la colère des Français sur les carburants, le locataire de l'Élysée sera notamment interrogé sur l'affaire Benalla, les élections européennes, les violences à l'école, Nicolas Hulot, sans oublier bien sûr le centenaire de la Grande Guerre.

Suivez l'interview dès 7h40 ici :

Après l'interview, place au débrief. Jusqu'à la Revue de presque de Nicolas Canteloup, plusieurs invités vont commenter l'entretien présidentiel autour d'Audrey Crespo-Mara : Alexis Corbière (FI), Gilles Le Gendre (PS), Nicolas Bay (FN) sont notamment attendus. L'éditorialiste d'Europe 1 Jean-Michel Aphatie sera également présent en studio pour analyser les propos du chef de l'État.

Émission spéciale chez Wendy Bouchard. A partir de 9 heures, dans Le tour de la question, Wendy Bouchard décryptera l'interview présidentielle jusqu'à 10 heures. Autour d'elle, en studio, nos spécialistes seront présents : l'éditorialiste politique Michaël Darmon, le chef du service France Emmanuel Duteil et Robert Namias, grande voix d'Europe 1.