Démission de Hulot : Juppé salue sa "hauteur de vue".

Alain Juppé a réagi mardi sur Twitter sur l'annonce surprise du départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Le maire LR de Bordeaux y voit une "démarche noble" mais aussi une occasion pour "réfléchir" et "changer".

"Impressionné". Dans un tweet, l'ancien Premier ministre se dit "impressionné" par "la hauteur de vue" et la "noblesse de la démarche" du désormais ancien ministre de la Transition écologique. "J’espère qu’au delà du buzz politique inévitable, cette décision nous incitera tous à réfléchir et à changer", y estime aussi Alain Juppé.

J’écoute Nicolas Hulot qui annonce son départ du gouvernement. Je suis impressionné par sa hauteur de vue et la noblesse de sa démarche. J’espère qu’au delà du buzz politique inévitable, cette décision nous incitera tous à réfléchir et à changer. — Alain Juppé (@alainjuppe) 28 août 2018

Après un an d'atermoiements et faute d'obtenir des avancées suffisantes en matière d'environnement, le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot a annoncé mardi matin sur France Inter qu'il avait pris la décision de quitter le gouvernement. "Ne me voyez aucune ambition politique. C'est terminé", a-t-il ajouté.