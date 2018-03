Cote de popularité : Macron et Philippe en légère hausse

Emmanuel Macron (+2) et Edouard Philippe (+1) enregistrent chacun un léger regain de confiance en mars, après une nette baisse en début d'année, selon un sondage Ipsos Game Changers diffusé mercredi.

Une majorité de Français toujours opposée. Avec 37% des Français interrogés qui portent un jugement positif sur son action "en tant que président de la République", le chef de l'Etat retrouve son niveau de novembre 2017. Mais 55% (=) jugent toujours défavorablement son action, soit son plus haut niveau d'opinions négatives depuis son arrivée à l'Elysée, selon ce baromètre pour le magazine Le Point.

Léger mieux également pour Edouard Philippe, qui avec 35% d'opinions favorables sur son action à la tête du gouvernement retrouve son niveau de janvier. Les jugements défavorables au Premier ministre, qui porte notamment le projet de limitation de vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires, sont en revanche également en hausse sur un mois, à 54% (+3).

Jack Lang et Nicolas Hulot en tête. En tête des personnalités politiques sur lesquelles les Français portent un jugement favorable, Jack Lang (42%, +6) et Nicolas Hulot (42%, +2) confortent leurs positions. Ils devancent Alain Juppé (36%, +3), Jean-Yves Le Drian (30%, +2), Jean-Luc Mélenchon (28%, +2) et Nicolas Sarkozy à 27% (-2). Le président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, perd 2 points, avec 15% d'opinions favorables, et le futur premier secrétaire du PS, Olivier Faure, entre dans le classement à 9%.

Enquête réalisée en ligne les 16 et 17 mars auprès de 1.011 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.