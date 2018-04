Brice Hortefeux : "On ne dénonce jamais suffisamment l’antisémitisme"

INTERVIEW

Plus de 300 personnalité, dont Nicolas Sarkozy, Charles Aznavour ou encore Michel Drucker ont signé un manifeste publié dimanche "contre le nouvel antisémitisme". Les auteurs demandent notamment "que la lutte contre cette faillite démocratique qu'est l'antisémitisme devienne cause nationale avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la France ne soit plus la France", rappelant la mémoire de onze juifs assassinés en France ces dernières années en raison de leur religion. "Je pense que l’on ne dénonce jamais suffisamment l’antisémitisme", a réagi dimanche matin Brice Hortefeux, au micro du Grand Rendez-vous d’Europe 1/ CNews/ Les Echos.

"La nouvelle judéophobie". "Je suis convaincu qu’il y a une évolution extrêmement dangereuse de notre société", alerte l’eurodéputé. "L’antisémitisme a toujours existé, il y avait une forme d’antisémitisme mondain à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Mais là, on passe une nouvelle étape, ce que la Commission consultative des droits de l’homme a appelé 'la nouvelle judéophobie'", rapporte-il.