Benalla : "dans la haute hiérarchie policière, des gens ont sauté sur l'occasion pour m'écarter"

Le plan de communication d'Alexandre Benalla, mis en examen après la révélation de vidéos le montrant interpellant violemment des manifestants alors qu'il était collaborateur de l'Élysée et non membre des forces de l'ordre, lui a permis de donner moult fois sur sa version des faits. Selon lui, il a bien "fauté", fait une "grosse bêtise", mais sans commettre d'actes délictueux ("vigoureux", mais pas "violent", répète-t-il d'interviews en plateaux télévisés). Dans le JDD dimanche, le jeune homme estime que toute l'affaire pourrait bien avoir été montée par une "haute hiérarchie policière" qui lui en veut.

Des gens "que j'ai dérangés". "Dans le monde du pouvoir, on aime les gens bien formatés et qui la ferment. Moi, j'ai toujours eu tendance à l'ouvrir. On me l'a fait payer", explique-t-il à l'hebdomadaire du septième jour. Son parcours atypique et ses origines modestes (il a grandi dans un quartier défavorisé d'Evreux, correspond assez bien à l'image du self-made man, a préféré s'engager dans la sécurité privée plutôt que passer de grands concours) ont, selon lui, déplu à certains. Mais qui ? "Dans la haute hiérarchie policière, il y a des gens qui gèrent leurs intérêts, leur carrière, et que j'ai dérangés. Par ma faute, je leur ai donné une occasion ; ils ont sauté dessus pour m'écarter", raconte Alexandre Benalla. "J'ai souvent vu des officiers ou des hauts fonctionnaires ne pas supporter qu'un jeune rebeu leur fasse des recommandations."

Une "opposition nette au ministère de l'Intérieur". Si le jeune collaborateur élyséen a "dérangé", ce n'est d'ailleurs pas uniquement par sa personnalité. Selon lui, son rôle au sein d'un "comité de pilotage" chargé de réorganiser les différents services de protection d'Emmanuel Macron a été le déclencheur des inimitiés. Notamment car, du côté des services de Beauvau, on ne veut pas entendre parler de sa principale proposition : la création d'un service de protection présidentiel autonome, et non plus sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. "Il y avait des incohérences dans le système qu'il fallait corriger", explique Alexandre Benalla. "On a formé des groupes de travail. Mais il y a eu une opposition nette au ministère de l'Intérieur. Dès qu'il a fallu discuter avec eux, tout s'est bloqué."