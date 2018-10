Aude : Emmanuel Macron se rendra auprès des sinistrés lundi 22 octobre

L'Élysée avait prévenu lundi qu'il se rendrait sur place "dès que possible". C'est finalement lundi prochain, le 22 octobre, qu'Emmanuel Macron se rendra dans l'Aude, département touché en début de semaine par d'importantes inondations. Le chef de l'Etat ira "auprès des sinistrés" pour rencontrer "des élus locaux et des forces de secours et de sécurité".

Quatorze morts. Des pluies diluviennes tombées dans la nuit de dimanche à lundi ont fait de nombreux dégâts matériels. Quatorze personnes sont mortes et 75 autres ont été blessées, faisant de cet épisode climatique l'un des plus meurtriers depuis une dizaine d'années en France. Jeudi, un arrêté ministériel a reconnu l'état de catastrophe naturelle dans 126 communes du département, notamment Trèbes, Villegailhenc, Villalier, Villardonnel, Carcassonne et Saint-Couat d'Aude.

Une première visite de Philippe. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est déjà rendu sur place dès lundi dernier. Il était notamment allé à la rencontre de plusieurs habitants sinistrés de la petite commune de Villegailhenc (1.600 habitants), où deux personnes sont décédées.