Anniversaire de l'élection de Macron : les ministres dans toute la France pour défendre le bilan

Tous sur le pont ! Le gouvernement sonne la mobilisation générale pour le premier anniversaire de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Les ministres iront sur le terrain pour faire le service après-vente des douze premiers mois de présidence.

Multiplex gouvernemental. L'objectif de cette opération com' : défendre le bilan d'Emmanuel Macron et tracer les perspectives pour la suite du quinquennat. Mi-mai, les ministres animeront ainsi des réunions publiques le même jour, à la même heure, dans les treize régions françaises. La date exacte n'est pas encore officiellement arrêtée car coordonner 30 agendas de ministres n'est pas une mince affaire. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, est à l'origine de cette initiative. L'Élysée et Matignon ont donné leur feu vert, et les différents responsables gouvernementaux sont prêts à jouer le jeu.

"Faire sa fête" à Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de grand discours, mais plus simplement un jeu de questions-réponses avec les Français. "C'est utile, on ne doit pas avoir honte d'aller assumer le bilan partout", fait valoir un conseiller. Un autre salue aussi l'initiative. "Si on ne marque pas le coup, d'autres s'en chargeront pour nous", explique-t-il. Et d'ajouter : "C'est toujours mieux d'organiser soi-même son anniversaire !". Une forme de réponse aussi aux Insoumis qui organisent une marche le 5 mai, pour "faire sa fête" au président de la République…