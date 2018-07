Affaire Benalla : la motion des gauches également rejetée à l'Assemblée, votée par 74 députés

L'Assemblée nationale a rejeté mardi, comme attendu, la seconde motion de censure du gouvernement face à l'affaire Benalla, déposée par les trois groupes de gauche, après celle de LR.

Seuls 74 députés, socialistes, communistes, Insoumis, plus 10 non inscrits, dont les élus RN ou encore Delphine Batho, mais aussi deux LR, Eric Diard et Arnaud Viala, y ont apporté leurs suffrages.

La #MotiondeCensure, déposée par @AndreChassaigne, @JLMelenchon, @Valerie_Rabault et 59 membres de l'@AssembleeNat, n'est pas adoptée. Une majorité de 289 députés était requise pour son adoption. Votes pour : 74. — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 31 juillet 2018

Le groupe LR avait décidé de ne pas la voter. "Comme le PS ne vote pas la nôtre et que c'est la moitié des députés de gauche, on va faire chacun chez soi", avait justifié par avance son président Christian Jacob, Damien Abad, l'un des vice-présidents plaidant pour "éviter des alliances de circonstance des oppositions".

L'affaire Benalla, "une plaie qui ne se refermera pas". Orateur sur la motion commune des gauches, le président du groupe communiste André Chassaigne a affirmé en début l'après-midi que l'affaire "Macron-Benalla" avait "ouvert une plaie qui ne se refermera pas", appelant la majorité à "ouvrir les yeux" et "censurer le gouvernement". Les forces de gauche, "ensemble", ont "estimé que l'exécutif a menti pour se protéger", et ont "cherché la vérité, mais vous avez refusé de vous expliquer", a-t-il défendu.

Elles ciblent aussi un "président dont le projet constitutionnel présente des similitudes troublantes avec celui de la Constitution du Second Empire de Napoléon III", selon l'explication de vote de Sébastien Jumel (PCF).

"Un pouvoir qui se pense tout puissant", selon Olivier Faure. "Évidemment" que cette motion "n'a pas pour vocation de faire tomber le gouvernement", c'est "une alerte", a souligné le patron du PS Olivier Faure dans l'hémicycle. Car "ce n'est pas rien un adjoint au chef de cabinet du président de la République qui frappe un opposant politique, pas rien que vous ayez cherché à ce que cela échappe à la justice, pas rien que la contre-offensive organisée depuis l'Élysée avec des vidéos dérobées à la préfecture de police", a-t-il plaidé. Et "l'essentiel est ce que cette histoire nous dit d'un pouvoir qui se pense tout puissant", selon cet élu socialiste.

Pour Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, "Benalla n'est pas la cause du problème, c'est le symptôme". Évoquant la formule d'Emmanuel Macron devant la majorité et le gouvernement, "Qu'ils viennent me chercher", l'ancien candidat à la présidentielle a aussi tonné : "Quelle est cette bravacherie? Qui est censé venir le chercher? Nous y sommes prêts".

Une seule motion de censure a été adoptée, en 1962, faisant chuter le gouvernement de Georges Pompidou.