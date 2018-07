Affaire Benalla : Corbière qualifie Macron de "matamore"

Le député LFI Alexis Corbière a accusé mercredi Emmanuel Macron d'avoir fait "le matamore" mardi soir, "bien protégé au milieu de ses amis", se voyant accusé en retour d'être un "ennemi de la République" par le député Bruno Fuchs (apparenté Modem).

"Quand on veut jouer Cyrano de Bergerac, il faut avoir le panache jusqu'au bout." "Ce n'est pas très élégant de venir comme ça défier, quand on est bien protégé au milieu de ses amis", a affirmé Alexis Corbière sur LCI. "S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher", a lancé, bravache, le chef de l'Etat mardi soir devant son gouvernement et sa majorité parlementaire quasiment au grand complet.

"Quand on veut jouer Cyrano de Bergerac, il faut avoir le panache jusqu'au bout, et pas seulement venir faire le matamore d'une tribune, et puis après en ne redescendant pas au niveau de ceux qui ont des questions à lui poser", a critiqué Alexis Corbière, demandant à nouveau que le président soit entendu par la commission d'enquête parlementaire.

Macron "devrait prendre garde". "'Qu'ils viennent me chercher' : de qui parle-t-il ? Du peuple français ? Il devrait prendre garde parce que dans l'histoire de notre pays il y a une tradition où le peuple parfois est allé chercher le monarque quand il était trop arrogant", a ajouté le député de Seine-Saint-Denis.

"On comprend très bien, le président l'a dit, qu'il y a des ennemis de la République, et que les ennemis de la République critiquent le président de la République, ça paraît tout à fait logique", a réagi sur le plateau de LCI Bruno Fuchs (apparenté MoDem).

Corbière et le Rassemblement national qualifiés d'"ennemis de la République". Invité par la journaliste à préciser qui il visait, il a répondu : "Alexis Corbière ou bien le Rassemblement national (ex-FN). Très clairement, ce sont des ennemis de la République". Alexis Corbière a également affirmé qu'il n'y avait "aucune raison" pour que les députés de La France insoumise ne votent pas la motion de censure que Les Républicains veulent déposer, dès lors que ce texte resterait "ciblé sur le débat qui nous intéresse, le 1er-Mai, l'affaire Benalla, etc."