Actes Sud : "beaucoup de légèreté de la part de Françoise Nyssen", tacle le député LR Philippe Gosselin

REACTION

Cette fois, l'affaire Nyssen va bien devoir se régler devant la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire jeudi soir après les révélations du Canard Enchaîné et la plainte d'une association de défense du patrimoine, Sites et monuments. La ministre de la Culture est accusée d'avoir fait construire des mezzanines dans un hôtel particulier classé, siège des éditions Actes Sud qu'elle dirigeait à l'époque. Et cela sans les autorisations nécessaires.

Si cela ne parait pas aussi grave que l'affaire Benalla, voilà une épine de plus dans le pied du gouvernement. Et l'opposition ne se gêne pas pour lui rappeler son devoir d'exemplarité, à l’image du député LR de la Manche Philippe Gosselin, vendredi matin sur Europe 1.

"Il vaut mieux être soi-même irréprochable". "Quand on est dans le monde qui se veut irréprochable, il vaut mieux être soi-même irréprochable", tacle le parlementaire. Et si le député de la Manche rappelle son attachement à la présomption d'innocence, "essentielle", il remarque qu'il y a "beaucoup d'accumulation en ce qui concerne la même personne, Françoise Nyssen, pour sa gestion passée". "J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de la légèreté de la part de l'ancienne dirigeante, aujourd'hui ministre", conclut Philippe Gosselin.