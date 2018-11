À Nice, Nicolas Sarkozy au milieu de la guerre Estrosi-Ciotti

Sa présence ne suffira peut-être pas à apaiser les esprits. Nicolas Sarkozy l'ancien président, officiellement retiré de la vie politique, va inaugurer vendredi une rue Charles Pasqua et une rue Philippe Séguin à Nice, à l'invitation du maire Christian Estrosi. Mais l'ancien locataire de l'Elysée arrive en terrain miné tant les relations sont tendues entre les deux figures de droite des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi et Éric Ciotti.

Duel fratricide. Officiellement, Nicolas Sarkozy ne vient pas jouer les casques bleus, mais il y aura bien un cessez-le-feu, au moins aujourd'hui, entre les frères ennemis de la Côte d'Azur, entre le député des Alpes-Maritimes qui menace de se présenter contre son ancien mentor aux municipales de 2020 et ce dernier, qui n'hésite plus à dissimuler la tête de son adversaire sur des photos. "Il sont redoutables !", s'amuse un sarkozyste.

Un mot ou un sourire. Pour l'ancien président, il ne sera pas question d'arbitrer, assure son entourage. "Il va à Nice pour Charles Pasqua et Philippe Séguin", balaye un proche. Il devrait y faire l'éloge des deux figures gaullistes, mais aussi savourer sa popularité, dans cette ville où il avait obtenu ses meilleurs scores en 2007 et en 2012. Nul doute pourtant que Christian Estrosi et Éric Ciotti scruteront le moindre geste, mot ou sourire que Nicolas Sarkozy adressera à l'un ou l'autre. "Il aura l'intelligence d’être équitable et ne se laissera pas instrumentaliser", assure un élu.

En matière de bagarre politique, un certain Charles Pasqua, deux fois ministre de l'Intérieur, racontait s'être déjà "battu à coups de poings et de barres de fer", estimant que la politique était devenue "de la rigolade". De quoi faire relativiser la guéguerre Estrosi-Ciotti.