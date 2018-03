VIDÉO - The Voice : un candidat craque en pleine chanson, les trois quarts des participants éliminés

VIDEO

Sa prestation a failli tourner au drame. Lucas, le chanteur punk a passé un (très) mauvais moment sur I put a spell on you samedi soir, lors du huitième épisode de The Voice. Ce membre de l’équipe de Zazie, qui a avoué s’être mis à la chanson juste pour participer au télé-crochet de TF1, s’est lancé dans une reprise du tube de Nina Simone à la manière du groupe rock Creedence Clearwater Revival, ce qui ne lui a pas vraiment porté chance.

Dès les premières secondes, le jeune homme de 20 ans apparaît déstabilisé, hésite, et laisse soudain échapper un "Oh putain, non !", sous le regard effaré de Zazie. Il s’apprête alors à quitter la scène, puis fait volte-face pour revenir terminer assez brillamment sa prestation, peut-être porté par l’énergie du désespoir.

L'hécatombe de l'"audition finale". La détermination de Lucas ne lui a pas permis néanmoins de poursuivre l’aventure, puisque c’est Edouard Edouard qui a été choisi par Zazie pour accéder au tour suivant à l’occasion de cette "audition finale", répartie sur trois soirées et qui remplace désormais les "battles". Cette nouvelle épreuve a vu neuf candidats quitter le show samedi. En effet, les membres du jury ne pouvaient sauver qu’un seul des membres présents de leur équipe, à moins que l'un de leurs confrères choisisse d'en récupérer un.

Ont donc été éliminés samedi soir :

Equipe de Florent Pagny : Renata et Morgan

Equipe de Zazie : Alliel, Lucas et Anto

Equipe de Mika : Matthias et Simon

Equipe de Pascal Obispo : Rébécca et Francè

Vous pourrez donc retrouver derrière votre écran, pour l'étape des "duels", Raffi, Maëlle, Betty, Guillaume mais aussi Aurélien, initialement éliminé par Zazie mais que Florent Pagny a choisi de sauver.