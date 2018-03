TF1 recrute l'ex-Miss Univers Iris Mittenaere

TF1 a recruté la Miss Univers 2016 Iris Mittenaere pour co-animer cet été la 3e saison de Ninja Warrior, a annoncé le groupe jeudi. L'ex-Miss France et Miss Nord-pas-de-Calais 2016 sera aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand pour animer ce jeu dont le tournage débute à Cannes le 27 mars.

En remplacement de Sandrine Quétier. "Nous sommes ravis d'accueillir Iris Mittenaere en tant qu'animatrice au sein du Groupe TF1 et de démarrer notre collaboration avec elle autour de Ninja Warrior", s'est félicité dans un communiqué Fabrice Bailly, directeur des acquisitions et des programmes du groupe TF1. Elle remplace au bord du parcours de "ninjas" Sandrine Quétier, qui a expliqué mercredi qu'elle se lançait dans la comédie.

"J'ai envie de tout essayer". "Grâce à son parcours de Miss France et Miss Univers 2016", Iris Mittenaere "a développé une relation de grande proximité avec le public, qui, associée à son dynamisme et à son aisance, constituent des atouts essentiels", a souligné Fabrice Bailly. Âgée de 25 ans, Iris Mittenaere était en 5e année de chirurgie dentaire avant de devenir Miss France puis d'être sacrée 65e Miss Univers en janvier 2017. "Je me suis toujours dit que je pouvais tout faire, alors j'ai envie de tout essayer pour voir si je suis douée", avait déclaré la jeune femme début 2017 lors d'une conférence de presse.