Nicolas Sarkozy invité du 20 heures de TF1 ce jeudi

Nicolas Sarkozy sera l'invité jeudi du journal de 20 heures de Gilles Bouleau sur TF1, sa première interview depuis sa mise en examen mercredi soir, a annoncé un porte-parole de la chaîne.

Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. L'ancien président de la République a été mis en examen mercredi soir pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens", et placé sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007.

Un financement illégal en provenance de Libye ? Nicolas Sarkozy est soupçonné d’avoir touché un financement d’environ 50 millions d’euros en liquide de la part du régime de Mouammar Kadhafi, qui cherchait à sortir de son isolement diplomatique. Mardi matin, il a été placé en garde à vue par les policiers de l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières). Ces derniers l’ont notamment confronté aux accusations de Ziad Takieddine, intermédiaire présumé des transactions, confortées par les déclarations d’ex-dignitaires libyens. Dans ce dossier, l’ex-secrétaire général de l’Elysée Claude Guéant, proche de Nicolas Sarkozy, est déjà mis en examen ainsi que Ziad Takieddine.