Michel Cymes présente une émission sur le sexe : "Il n’y a rien qui puisse choquer"

INTERVIEW

Il est l'animateur préféré des Français, mais il est aussi médecin. Cela faisait deux bonnes raisons à Michel Cymes pour présenter un numéro de la collection Aventures de médecine, intégralement consacré à la sexualité (La sexualité dans tous ses états). Cette émission sera diffusée mardi à 21 heures sur France 2. L'animateur, invité de Philippe Vandel dans Le grand journal a expliqué comment ce sujet complexe avait été abordé.

"Un peu battu avec France Télé". Le présentateur le confesse : "On s’est un peu battu trois, quatre ans avec France Télévisions pour leur dire que si, on pouvait le faire en prime time" et "de façon délicate". À l'arrivée, le médecin est fier d'évoquer ce thème "cher à tout le monde". Il pense d'ailleurs avoir réussi le pari "de tenir une émission entière sur la sexualité qui peut être diffusée en prime time et qui peut être regardée par tout le monde". Malgré la présence de véritables détails et de réalité médicale, "il n’y a rien qui puisse choquer", assure Michel Cymès.

"Presque un geste de santé publique". Outre la séquence montrant un IRM d'un couple faisant l'amour, le programme présente notamment la situation d'un homme en couple depuis quarante ans et en proie à des problèmes d'érection à la suite d’une opération du cancer de la prostate. Ce patient, Jean, ne cache pas qu’il se fait implanter une prothèse de pénis. Pour réaliser ses sujets, la production est passée par le filtre de médecins qui orientaient vers certains patients susceptibles d'accepter de parler. "Sans imposer quoi que ce soit", tient à préciser l’animateur.

Plus que la peur d‘être reconnu, Jean a pensé pouvoir aider d‘autres personnes grâce à son histoire, assure Michel Cymes : "Ces couples, y compris les autres témoins, sont extraordinaires. Ils donnent tellement d’espoir à ceux qui souffrent dans l’ombre. C’est presque un geste de santé publique." Le numéro évoque également en particulier l'endométriose et le parcours d’une transgenre.

Talk show médical. Le médecin continuera par ailleurs de développer son activité télé ce mois-ci : il présentera un talk-show médical le 31 octobre en deuxième partie de soirée, toujours sur France 2. Dans cette émission, il recevra ses invités comme s’ils venaient "en consultation". Laurent Ruqiuer, Gérard Jugnot et Claudia Tagbo seront les patients d'un jour. L'émission se veut feel good : il est question de leur demander s'ils usent de médecines parallèles ou non, de s'ils ont des phobies, des allergies, etc. Certains "acceptent de parler de choses intimes sans violer le secret médical. Je reste médecin, même sur un plateau télé."