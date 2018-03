Les audiences du vendredi 30 mars : "Koh Lanta" large leader en hausse sur TF1

La tempête est passée pour Koh Lanta. Après des audiences décevantes face au match France-Colombie la semaine dernière, le jeu d'aventures de TF1 se hisse très largement sur la première marche du podium des audiences avec 5,3 millions de téléspectateurs, pour 25% de PDA. Le troisième épisode du "combat des héros" fait donc bien mieux que son prédécesseur, et gagne plus d'1,2 millions de fans, et 6,1 points d'audience.

MacGyver troisième. France 2 suit avec Caïn. La suite de la sixième saison de la série française a été suivie par 3,4 millions de personnes, soit 14,8% de PDA. La série réalise une belle performance et gagne 507.000 curieux et 2,6 points de PDA en une semaine. De son côté, M6 est troisième avec MacGyver. Les trois épisodes - dont deux inédits - ont été suivis par 2,4 millions d'habitués, soit 10,3% de l'audience. La série américaine gagne 238.000 téléspectateurs par rapport à sa dernière diffusion.

Enquête d'action leader de la TNT. France 3 est au pied du podium avec Drôles pour toujours : Maillan, Poiret, Serrault. Le documentaire a attiré 2,2 millions de curieux, soit 9,4% du public. Du côté des autres chaînes, c'est W9 qui tire son épingle du jeu avec son magazine Enquête d'action. Consacré aux trafics des voitures d'occasion, ce numéro a attiré 882.000 personnes, pour 4% de PDA.