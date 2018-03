Les audiences du mercredi 21 mars : "Grey's Anatomy" sur TF1 en tête

Mercredi soir, c'est TF1 qui a remporté le match des audiences en proposant la série Grey's Anatomy. Les deux épisodes inédits ont attiré 4,1 millions de téléspectateurs, soit 16,9% de l'audience. La suite de la saison 9 de Top Chef sur M6 arrive deuxième avec 2,4 millions de personnes et 12,1% de l'audience. France 2 complète ce trio de tête avec le téléfilm Le rêve français qui a été regardé par 1,8 million de spectateurs et un petit 7,8%. C8 réalise un beau score avec le documentaire Héritage de Johnny : la guerre des clans suivi par 1,8 million de personnes, soit 7,6% de parts d'audience. A noter que trois autres chaînes parviennent à dépasser la barre symbolique du million : France 4, France 5 et Arte.