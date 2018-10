Danse avec les stars : le candidat éliminé samedi 13 est...

C'est l'ancien rugbyman Vincent Moscato qui a été éliminé samedi soir lors de la troisième émission de Danse avec les stars saison 9 sur TF1. Il est arrivé dernier du classement et a été battu par Basile Boli.

Une prestation qui n'a pas convaincu. "C'était super, je remercie tout le monde. Et je remercie bien sûr Candice [sa partenaire, danseuse professionnelle] car elle a été patiente et on partait de loin", a déclaré Vincent Moscato lors de l'annonce du résultat. Après avoir fini en bas du classement de ce deuxième prime éliminatoire, il s'est retrouvé en ballottage avec Basile Boli. En obtenant seulement 24% de votes du public, l'ancien rugbyman a du quitter l'aventure.

#DALS

Vincent Moscato OUVRE LE BAL avec une déclaration d'amour pour sa femme ! Lancé comme un frelon, ! https://t.co/a7Dk9nydVbpic.twitter.com/YjFaOuLYxa — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) 13 octobre 2018

Vincent Moscato a pourtant livré un chacha appliqué en l'honneur de son épouse. Chris Marques s'est d'ailleurs déclaré ravi d'avoir vu de "vrais" pas de danse lors de cette prestation. Quant au danseur étoile Patrick Dupond, il a conseillé à l'ancien rugbyman de se décrisper. Mais cela n'a pas suffit pour le jury.

Pamela Anderson et Lio en tête. Au cours de cette troisième émission consacrée à l'amour, Pamela Anderson a une nouvelle fois livré une belle chorégraphie dédiée à ses parents tandis que Lio l'a égalé en tête du classement avec une samba pleine d'énergie. Iris Mittenaere a, quant à elle, ému avec un foxtrot émouvant en l'honneur de sa mère.