Daft Punk qui arrête l'électro, des mygales pour épauler la police… Quand les médias glissent des poissons d'avril dans leurs infos

C'est la tradition. Le 1er avril, les médias s'amusent à distiller au coeur d'informations sérieuses quelques poissons d'avril. Des annonces souvent improbables, parfois insolites et même drôles... quelquefois. Europe 1 est parti à la pêche des meilleurs canulars du web.

Le Media annonce sa fin

Le Media, pure player monté par des proches de La France Insoumise, en difficulté après l'éviction de la journaliste Aude Rossigneux, la démission Noël Mamère et la désolidarisation de nombreuses personnalités comme Aurélie Filippetti et Patrick Pelloux, s'est fendu dimanche d'un message aussi amusant que provocateur. "Le récent passage à l’antenne de François Asselineau a du reste provoqué le retrait des fonds fournis au Média par la France Insoumise. Des finances déjà bien entamées par les vacances luxueuses de Gérard Miller aux sports d’hiver, qui avaient provoqué un trou conséquent dans la comptabilité", peut-on lire dans un communiqué loufoque publié sur le site. "A quoi bon continuer ce projet alors que Jean-Luc Mélenchon lui-même n’assiste plus aux conférences de rédaction ?" ajoutent-ils encore dans un pied de nez à ceux qui dénoncent la proximité du site avec le leader de la France Insoumise.

Les Daft Punk se mettent à la flûte à bec

"Harder Better Stronger" ou "Around the World" revisitées à la flûte à bec par les rois de l'électro ? C'est ce qu'a annoncé avec malice Libération dans son édition du week-end. "Daft Punk s'offre un petit tour de chauffe au fin fond du Nord-Finistère pour roder un show qui s'annonce non pas dantesque mais tout à fait pas champêtre", explique le quotidien. " Le duo a décidé d'abandonner toute velléité electronico-disco pour se consacrer à une adaptation de son répertoire pour flûte à bec et guitare (très) sèche". Amis bretons, Get Lucky !

Bernard Hinault annonce sa participation à la route du Rhum

France Bleu Armorique a imaginé le champion cycliste prendre le large. "Bernard Hinault a décidé de se lancer un dernier gros défi dans sa carrière sportive : participer à la Route du Rhum. Le champion cycliste sera ainsi au départ de Saint-Malo le 4 novembre prochain", a annoncé la radio locale dans un canular publié ce matin sur son site. "Conseillé par François Gabart et Thomas Coville avec qui il a régaté en secret durant l'hiver, Bernard Hinault aura comme parrain François Hollande", soutient l'article qui assure que "le Blaireau" sera "beaucoup moins dominateur sur l'eau" que sur son vélo.

L'équipe de football belge remplacera Damso

Nos voisins ont également laissé libre court à leur imagination. Le quotidien La Libre Belgiquea imaginé que l'équipe de football nationale remplacerait le rappeur Damso pour interpréter le chant officiel du Mondial de football. Une façon amusante de rebondir à l'actualité. Car l'artiste belge qui devait interpréter la chanson officielle avait été évincé début mars par l'Union belge de football après une polémique sur les paroles de ses chansons considérées comme "sexistes" et" misogynes".

"A l’unanimité, les joueurs ont décidé d’interpréter eux-mêmes le chant officiel que reprendront les supporters tout au long de la campagne. Des professionnels du secteur musical les y aideront. La majorité du staff a manifesté son envie de participer aux enregistrements", explique le journal qui ajoute que les joueurs ont choisi un titre du rappeur Booba. "

Des mygales pour aider les douanes

Pour détecter la drogue, rien de tel qu'une mygale. En ce premier avril, France Bleu Hérault a inventé une nouvelle méthode "venue des Etats-Unis", "plus discrète" et "plus efficace" que les chiens pour détecter les drogues : les mygales. Les bêtes "sont comme programmés pour sauter sur la drogue, mais aussi... sur l'argent", écrit France Bleu qui précise que les douanes de l'Hérault ont prévu de former une quinzaine de mygales cette année. De quoi faire trembler les automobilistes.

Des aigles-radars pour contrôler la vitesse des automobilistes

Les gendarmes aussi ont de l'humour. Sur leur compte Twitter, ils ont annoncé que des aigles viendraient désormais contrôler la vitesse des automobilistes circulant dans le Rhône. "Futur fidèles compagnons de nos Motards, les aigles leur permettront d’identifier au mieux les comportements suspects et les auteurs d’infractions !", écrit la gendarmerie du Rhône qui explique que les volatiles seront équipés de mini caméras embarquées.

#INNOVATION : Découvrez les aigles de la @Gendarmerie ! Futur fidèles compagnons de nos Motards , les aigles leur permettront d’identifier au mieux les comportements suspects et les auteurs d’infractions ! ⛔️

➡️ https://t.co/Qra3UnMk36

Affaire à suivre! #animauxpic.twitter.com/t3wKJEczYQ — Gendarmerie Rhône (@Gendarmerie_69) 1 avril 2018

Un quota de morts dans les séries

Télérama s'amuse ce dimanche à contraindre l'imagination des créateurs de séries en leur imposant des quotas de morts à respecter. "Depuis quelques saisons, le nombre de morts dans les séries dramatiques n’a cessé d’augmenter. Suivant le leadership de The Walking Dead et Game of Thrones, les séries ont multiplié les décès surprenants, violents, déchirants", explique le journal qui assure que chaque mort permet une publicité efficace pour la série. "Le texte, en résumé, impose un minimum de trois morts par saison, dont au moins un personnage récurrent", précise encore Télérama. Dramatique assurément.