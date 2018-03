Audiences TV lundi 26 mars : TF1 leader mais en baisse, bonne performance de W9

Leader mais en baisse. TF1 est largement en tête des audiences avec deux nouveaux épisodes de Clem. La série, qui en est à sa huitième saison, a été suivie par 4,7 millions de téléspectateurs, soit 19,3% de part d'audience. En une semaine, la série a perdu près de 400.000 téléspectateurs. France 2 est deuxième avec sa nouvelle série Le Chalet, suivie par 3,2 millions de curieux (12,8% de pda). M6 complète le podium avec son jeu Wild : la course de survie, qui a fédéré 2,3 millions de personnes, soit 10,2% de part d'audience.

W9 en forme. France 3 termine quatrième avec son magazine Faut pas rêver, qui a intéressé 2,2 millions de téléspectateurs (9,4% de pda). La semaine dernière, ils étaient 700.000 de plus devant Thalassa. A noter les bonnes performances de W9, TMC et Arte qui finissent au dessus du million de téléspectateurs. Les trois chaines, qui proposaient respectivement les films Prémonitions, Le transporteur et Rien sur Robert, finissent avec 1,4, 1,3 et 1 million de téléspectateurs.