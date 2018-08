Audiences TV : "Bull" leader sur M6, "Vendredi tout est permis" en forte baisse sur TF1

Bull confirme sa popularité. Malgré le week-end de chassé-croisé et peu de Français devant la télé, c'est la série proposée par M6 qui tire son épingle du jeu avec 2,26 millions de fans, soit 14,6% de PDA. La fiction portée par Michael Weatherly gagne 12.000 curieux et 0,7% d'audience en une semaine. Un score qui doit conforter la Six dans son choix de réduire la voilure des inédits - en passant de trois, à deux chaque vendredi - pour cause de bonnes audiences.

Arthur déçoit sur TF1. De son côté, TF1 proposait un nouveau numéro de Vendredi tout est permis présenté par Arthur. Le divertissement n'a attiré qu'1,8 million de personnes, soit 12,7% du public. Le programme passe donc sous la barre des deux millions et perd 300.000 téléspectateurs. France 2 suit avec quatre épisodes en rediffusion de sa série Chérif, qui ont rassemblé 1,85 million de fans et 12,1% de PDA. Au pied du podium, on retrouve France 3 et ses 300 chœurs chantent le meilleur des chansons d'amour : le divertissement musical a intéressé 1,80 million de romantiques, soit 12,7% du public.

France 5 leader de la TNT. Dans la catégorie TNT, c'est France 5 qui arrive à se hisser sur la première marche du podium malgré la forte baisse des Routes de l'impossible. Les deux épisodes du docu-réalité ont réuni en moyenne 691.000 personnes, soit 4,5% du public. À noter que le premier épisode, seul inédit de la soirée, a séduit à lui seul 666.000 fidèles pour 4,2% de PDA. Les routes de l'impossible accuse le coup et enregistre une baisse de 374.000 curieux et de 2 points d'audience.