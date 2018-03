Washington récompense une Irakienne, "mère courage" face aux djihadistes du groupe Etat islamique

Elle a sauvé 58 militaires pourchassés par le groupe Etat islamique (EI) en Irak, en 2014. En 2014, a sauvé 58 militaires pourchassés par le groupe Etat islamique (EI) en Irak. "Aujourd'hui, ils sont ma nouvelle famille", a déclaré Aliyah Khalaf Saleh vendredi. Cette veuve a été récompensée avec neuf autres "femmes de courage" à Washington.

"Une héroïne nationale". "Deux d'entre eux se sont mariés, j'ai été invitée, j'étais la personne la plus heureuse au monde", raconte cette femme de 62 ans, connue sous le nom de Oum Qoussaï en Irak où elle devenue, selon sa biographie publiée par le département d'Etat américain, une héroïne nationale. "Dieu m'a pris mon mari, mon fils et mon neveu mais m'a donné en retour ces jeunes gens pour me consoler." Elle s'est distinguée le jour du massacre du camp militaire de Speicher, à Tikrit, une ville au nord de Bagdad occupée par les djihadistes du groupe EI de 2014 à 2015.

Prix international des femmes de courage. Ce jour-là, en juin 2014, des hommes armés enlèvent des centaines de jeunes recrues, essentiellement chiites, et les exécutent un par un, tuant jusqu'à 1.700 personnes. Voyant plusieurs jeunes sauter dans la rivière pour échapper aux djihadistes, Oum Qoussaï et sa famille, qui sont sunnites, viennent à leur secours. Par petits groupes, elle cachera en cinq mois 58 jeunes hommes. Venue aux Etats-Unis pour recevoir le Prix international des femmes de courage décerné chaque année par le département d'Etat, elle est heureuse de voir tant de sourires dans les rues. "Les gens en Irak n'ont plus souri depuis des années. Nous ne faisons que pleurer", soupire-t-elle.

12ème édition. "Les femmes de courage que nous honorons sont des héroïnes dans leur patrie et pour le monde entier", a lancé la Première dame des Etats-Unis Melania Trump lors d'une cérémonie au département d'Etat en présence de la plupart d'entre elles. "En racontant leurs histoires, nous pouvons montrer aux jeunes femmes et filles à travers le monde ce que signifie avoir du courage", a-t-elle ajouté. Parmi les autres femmes à l'honneur de ce prix dont c'est la 12e édition, Godelieve Mukasarasi, une Rwandaise de 58 ans, a créé une association pour aider les veuves et orphelins du génocide des Tutsi en 1994. "A la fin du génocide, j'avais mes enfants et mon mari encore en vie, il fallait que je fasse quelque chose pour les autres", explique-t-elle.