Une membre des Pussy Riot empêchée de quitter la Russie

Une membre du groupe contestataire russe Pussy Riot, Maria Alekhina, a affirmé mercredi avoir été empêchée par les garde-frontières d'un aéroport moscovite de quitter la Russie. Elle était sur le point de se rendre à un festival en Ecosse.

Empêchée de quitter la Russie. "(Vendredi), le premier spectacle mis en scène d'après mon livre Riot Days aura lieu à Edimbourg. Mais les gars du service des garde-frontières du FSB (ex-KGB) m'ont dit qu'il m'était interdit de quitter le pays", a écrit sur son compte Twitter Maria Alekhina, qui participe à de nombreux événements culturels à l'étranger après son emprisonnement pour une "prière punk" anti-Poutine en 2012.

Selon son avocat Alexeï Gloukhov, cité par l'agence de presse officielle TASS, cette interdiction pourrait s'expliquer par le lancement de "deux procédures d'exécution à son égard de la part d'huissiers de justice" liées à des condamnations en justice.

Actrice, chanteuse, écrivaine. Maria Alekhina a été condamnée à 140 heures de travaux d'intérêt général pour deux actions non-autorisées près du siège des services russes de sécurité (FSB) à Moscou, en décembre 2017 et en avril 2018. En juillet, un tribunal de Moscou l'a déjà condamnée à une amende de 400.000 roubles pour son refus de purger cette peine.

Un spectacle baptisé "Pussy Riot : Riot Days", présenté comme un mélange de musique punk et électronique, de théâtre et d'images documentaires, figure à l'affiche de Fringe Festival de Summerhall à Edimbourg, en Ecosse, du 10 au 19 août. Auteur du livre sur lequel se base le spectacle, Maria Alekhina devait également y participer en tant qu'actrice et chanteuse, selon le programme publié sur le site officiel du festival.