Un pont piétonnier s'effondre et fait plusieurs morts à Miami

Un pont piétonnier donnant accès à l'université internationale de Floride (FIU) s'est effondré jeudi à Miami sur une autoroute à six voies, et aurait fait plusieurs morts selon plusieurs médias, citant la police routière. Un de ses constructeurs, MCM Construction, a confirmé sur sa page Facebook qu'au moins une personne était décédée et que plusieurs avaient été blessées. Selon les images des télévisions, plusieurs voitures ont été prises au piège lorsqu'il s'est écroulé. Une énorme grue et de nombreuses ambulances étaient sur place pour essayer de déblayer les débris et évacuer les blessés.

Katrina Collazo was at a red light when she said she felt something like small rocks fall on her car. As she turned around, the whole backseat was smashed and the car next to her, buried. #fiubridge@MiamiHeraldpic.twitter.com/vNaRqD4Jbi