Turquie : le pasteur américain Brunson remis en liberté

Un tribunal turc a remis vendredi en liberté le pasteur américain Andrew Brunson, dont la détention depuis deux ans puis l'assignation à résidence en Turquie sont au cœur d'une grave crise entre Ankara et Washington. Le tribunal, à Aliaga dans la région d'Izmir, a condamné le pasteur à trois ans et un mois de prison mais l'a remis en liberté en tenant compte du temps qu'il a déjà passé en prison et de son comportement pendant son procès.

Il pourra quitter la Turquie. Le pasteur américain s'est vu infliger cette peine de prison après avoir été reconnu coupable de "soutien à des organisations terroristes", en l'occurrence le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK, séparatistes kurdes) et le réseau de Fethullah Gülen, le prédicateur accusé par Ankara d'avoir orchestré le putsch manqué de juillet 2016. Le tribunal a en outre accédé aux demandes du parquet de lever l'assignation à résidence et l'interdiction de quitter la Turquie imposées à Andrew Brunson, qui pourra ainsi quitter ce pays.

Crise diplomatique. Installé en Turquie depuis une vingtaine d'années, le pasteur était à la tête d'une petite église protestante à Izmir. Il dément en bloc les accusations d'activités "terroristes" qui pèsent sur lui. Une crise diplomatique provoquée par sa détention entre Ankara et Washington a entraîné un effondrement en août de la livre, la monnaie turque, et mis en lumière les fragilités de l'économique turque.