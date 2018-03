Tuerie à la mosquée de Québec : l'accusé plaide coupable pour les six morts

Le Québécois Alexandre Bissonnette, 28 ans, a reconnu mercredi être l'auteur de la tuerie qui a fait six morts parmi les fidèles de la mosquée de Québec le 29 janvier 2017, a constaté l'AFP lors de son procès.

Vers la perpétuité. Cet ex-étudiant aux idées nationalistes a plaidé coupable des douze chefs d'accusations portés contre lui et a été immédiatement reconnu comme tel par le juge. Bissonnette devrait être désormais condamné à perpétuité, soit au minimum 25 ans derrière les barreaux.

Six musulmans tués. Le 29 janvier, un peu avant 20 heures, un tireur avait fait irruption dans la mosquée du quartier résidentiel de Sainte-Foy à Québec et ouvert le feu sur un groupe d'une quarantaine d'hommes, tuant six musulmans et blessant de nombreuses personnes, dont cinq grièvement, l'une étant aujourd'hui tétraplégique. Environ un quart d'heure plus tard, Alexandre Bissonnette avait composé le numéro d'urgence de la police pour confesser son geste meurtrier, avant d'attendre les forces de l'ordre dans sa voiture.