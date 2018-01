Syrie : au moins 17 civils tués dans des raids sur la Ghouta orientale

Au moins 17 civils ont été tués samedi en Syrie dans de nouveaux raids aériens du régime et de son allié russe sur la Ghouta orientale, enclave rebelle assiégée près de Damas et bombardée quasi-quotidiennement, a rapporté une ONG. Les frappes les plus meurtrières ont eu lieu à Hamouria, où douze civils, dont deux enfants, ont péri, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Les avions syriens et russes ont poursuivi samedi leurs frappes intenses contre la Ghouta orientale, prenant pour cible un plus grand nombre de zones résidentielles", a affirmé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Des immeubles détruits. Un correspondant de l'AFP dans cette ville a pu voir des immeubles résidentiels détruits par les raids du jour, les façades béantes, écroulées dans des rues couvertes de décombres. Habitants et Casques bleus (secouristes travaillant en zone rebelle) participaient aux opérations de secours. Courant devant une voiture en flammes, un homme portait dans ses bras un garçon en pleurs, tandis qu'un autre portait le corps apparemment sans vie d'un enfant, au milieu de rues jonchées par les gravats, selon le correspondant de l'AFP. Deux civils ont par ailleurs été tués dans la ville de Madira, et trois autres à Erbine, selon l'OSDH, alors que les raids ont aussi fait 35 blessés.