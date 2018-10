Quand Macron, Merkel, Bettel et Michel boivent une bière à minuit en parlant Brexit

Ils se sont retrouvés vers minuit sur la Grand-Place de Bruxelles, autour d'une bière et de frites : l'Allemande Angela Merkel, le Français Emmanuel Macron, le Belge Charles Michel et le Luxembourgeois Xavier Bettel. Les quatre dirigeants ont passé une petite heure ensemble au premier soir du conseil européen, l'occasion d'un "debrief" décontracté, a raconté Xavier Bettel jeudi matin. Et c'est lui qui a payé l'addition pour fêter le résultat des élections luxembourgeoises de dimanche dernier qui devraient lui permettre de rester à son poste. "Nous avons pris un verre avec des collègues hier soir. Une bière. Et des frites, car nous sommes à Bruxelles. C'était très agréable", a raconté en souriant Xavier Bettel, au lendemain d'une réunion sans grand progrès sur le Brexit.

"Faire un debrief". "Même si nous sommes des politiciens, nous sommes aussi humains. Et les relations humaines sont parfois très importantes après un sommet. Nous avons pu parler des sujets d'aujourd'hui et faire un debrief des réunions d'hier. Et j'ai invité mes collègues, à cause de l'élection de dimanche, si vous voulez tout savoir ! ", a précisé Xavier Bettel aux journalistes. De son côté, Theresa May, est rentrée passer la soirée à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Bruxelles.

Late last night at the Grand-Place in Brussels - Merkel , Macron , Battel , Michel , & Rasmussen ...

no late panic on #Brexit ‍♂️ #EUCO

de @hkresicpic.twitter.com/WSw92WrYqm — DrChristopherMcKenzi (@Dr_Christopher_) 18 octobre 2018

Un apéro improvisé. Le dîner des 27 dirigeants européens, consacré au Brexit, a été court, faute d'un nouveau document sur lequel discuter. Ils avaient au préalable écouté Theresa May faire le point sur la position britannique, sans avancée majeure. En sortant du conseil, Merkel et Macron ont marché ensemble 25 minutes jusqu'à leur hôtel, selon des sources diplomatiques. En arrivant, le Français a vu qu'il avait reçu un SMS du dirigeant luxembourgeois. "Viens nous rejoindre", lui disait en substance Xavier Bettel. Le président français a alors proposé à la chancelière de se joindre à eux. Une photo du quatuor autour d'une petite table, des verres de bière devant eux, circulait jeudi sur twitter.