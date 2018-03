Pyongyang d'accord pour lancer des discussions intercoréennes

La Corée du Nord a accepté de tenir la semaine prochaine des discussions de haut niveau avec Séoul afin de parler de questions logistiques en vue d'un prochain sommet, a annoncé le ministère sud-coréen de l'Unification.

Un sommet intercoréen en avril. Les deux Corées enverront chacune une délégation de trois membres dans le village frontalier de Panmujom jeudi 29 mars, pour des discussions dont l'objectif sera de préparer un sommet intercoréen qui doit avoir lieu fin avril, a indiqué le ministère. Séoul a suggéré que les discussions aient lieu dans le Pavillon de l'Unification situé du côté nord de Panmujom.

Une possible rencontre avec Donald Trump. Le sommet intercoréen prévu fin avril pourrait être suivi par un face-à-face entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les jeux Olympiques d'hiver qui se sont tenus en Corée du Sud ont été le catalyseur d'une détente extrêmement rapide entre le Nord et le Sud. Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont par ailleurs annoncé que les exercices militaires conjoints annuels prévus à partir d'avril entre les deux pays auraient bien lieu mais que la principale manœuvre serait raccourcie d'un mois.