Népal : les corps des neuf alpinistes morts récupérés

Une expédition a récupéré dimanche sur la montagne népalaise du Gurja les corps de neuf alpinistes, les premières observations offrant davantage de clarté sur les circonstances de leur mort soudaine.

Des signes de blessures causées par des vents violents. Les sauveteurs ont découvert les dépouilles des cinq Sud-Coréens et leurs quatre guides népalais éparpillés à travers le camp de base, au milieu des restes brisés de leurs tentes et leur équipement. Les cadavres portaient des blessures à la tête et des fractures d'os, consistantes avec des vents violents, mais ceux-ci auraient été le fait du souffle d'une avalanche plutôt que d'une tempête comme avancé initialement, selon la mission de recherche.

"Il semble que des seracs et de la neige sont tombés du haut de la montagne et que les fortes bourrasques de vents en résultant ont frappé le campement, projetant les alpinistes", a déclaré le secouriste Suraj Paudyal, qui a atteint le lieu de l'accident dimanche. Logé à environ 3.500 mètres d'altitude, le bivouac isolé est situé à proximité d'un couloir qui aurait canalisé la chute de neige, de roches et de glace, et engendré un violent souffle qui a décimé l'équipée.

Les dépouilles rapportées à Pokhara. Il a fallu plusieurs vols d'hélicoptère pour ramener les dépouilles à Pokhara, principale ville touristique du centre du Népal, depuis ce camp situé dans la chaîne du Dhaulagiri dans la région de l'Annapurna. Elles seront transportées par la suite à la capitale Katmandou.

Les alpinistes sud-coréens et leurs guides népalais étaient basés depuis début octobre au pied du Gurja - un sommet culminant à 7.193 mètres - en attendant qu'une fenêtre météo favorable leur permette de poursuivre l'ascension. L'accident, dont tous les témoins oculaires ont péri, serait survenu jeudi soir ou vendredi. L'alerte avait été lancée samedi matin après vingt-quatre heures sans nouvelles de l'équipe.

Des corps éparpillés. Le pilote d'hélicoptère Siddartha Gurung, qui est parvenu à atteindre le lieu du drame, a décrit une scène de chaos total, affirmant que les corps étaient dispersés sur 500 mètres. "Le camp de base donne l'impression qu'une bombe a explosé", a déclaré Dan Richards, de Global Rescue, une organisation basée aux États-Unis qui aide aux efforts de recherche.

Des alpinistes chevronnés. L'expédition était menée par l'alpiniste chevronné sud-coréen Kim Chang-ho qui avait été en 2013 le plus rapide à escalader les quatorze premiers sommets mondiaux sans l'aide d'équipement d'oxygène additionnel. Un sixième Sud-Coréen, qui se trouvait dans un village de la vallée en contrebas, a survécu, a fait savoir la police.