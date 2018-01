Mark Wahlberg donne 1,5 million pour les victimes du harcèlement sexuel

L'acteur américain Mark Wahlberg a annoncé samedi faire don de 1,5 million de dollars aux victimes de harcèlement sexuel, après une polémique autour de son cachet pour le film Tout l'argent du monde, plus de mille fois supérieur à celui de sa partenaire, Michelle Williams.

L'équivalent de son cachet pour retourner des scènes. "Ces derniers jours mon cachet pour retourner (des scènes) de Tout l'argent du monde est devenu un sujet de conversation important", a reconnu l'acteur le mieux payé au monde en 2017, avec 68 millions de dollars de revenus totaux, selon le magazine Forbes. "Je soutiens à 100% le combat pour la juste rémunération et je donne 1,5 million de dollars au fonds de défense juridique de (l'association) Time's Up au nom de Michelle Williams", a-t-il indiqué. Ce montant correspond à ce qu'avait perçu le comédien de 45 ans pour retourner, dans l'urgence, des portions entières du film, afin que le réalisateur Ridley Scott en expurge Kevin Spacey. Accusé d'agression sexuelle et de harcèlement par des dizaines d'hommes, ce dernier a été remplacé par Christopher Plummer.

Michelle Williams à 80 dollars par jour. Le cachet de Mark Wahlberg avait été comparé à celui touché pour la même prestation par Michelle Williams, qui avait accepté de ne recevoir que 80 dollars par jour, soit moins de 1.000 dollars au total. Ce rapport de 1 à 1.500, révélé par plusieurs médias américains, a déclenché une vive polémique, en pleine tempête liée au statut des femmes à Hollywood, déclenchée par l'affaire Harvey Weinstein. Les actrices Jessica Chastain, Amber Tamblyn et Mia Farrow se sont publiquement indignés de cette situation.

Lutte contre le harcèlement. Le projet Time's Up (c'est fini) a été lancé début janvier par un collectif de plus de 300 femmes de Hollywood pour lutter contre le harcèlement sexuel, aussi bien dans le milieu du cinéma que dans le reste du monde professionnel. L'organisation s'est notamment dotée d'un fonds de soutien aux victimes du harcèlement qui prendra en charge leurs frais de justice. Quelques jours seulement après le lancement du fonds, il avait déjà levé plus de 15 millions de dollars, l'objectif initial que s'était fixé Time's Up. Outre le combat contre le harcèlement, le mouvement veut militer pour l'accession des femmes à des postes à responsabilité et pour des salaires égaux à fonctions équivalentes.