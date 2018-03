Libye : huit morts dans un attentat suicide dans l'est

Au moins huit personnes, dont des civils, ont été tuées et huit autres blessées jeudi soir dans un attentat suicide contre un barrage de sécurité, dans l'est de la Libye, selon des sources hospitalières et des services de sécurité.

Une explosion de voiture à un barrage. Un kamikaze a fait exploser son véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au maréchal Haftar, à l'entrée est de la ville d'Ajdabiya, à 840 km à l'est de Tripoli, a indiqué le général Fawzi al-Mansouri, un haut responsable local de sécurité.

Des civils de passage. "Cinq personnes étaient décédées à leur arrivée à l'hôpital peu après l'attentat", a indiqué une source de l'hôpital publique de la ville. Trois parmi les onze blessés admis dans l'établissement ont succombé plus tard à leurs blessures, a ajouté cette source sous couvert de l'anonymat. "Il y a des civils parmi les morts et les blessés", a précisé général Mansouri. Les victimes civiles étaient de passage au moment de l'attaque qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici, a-t-il indiqué, ajoutant que le véhicule transportait une lourde charge explosive.

L'EI toujours actif. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins d'un mois dans cette région. Un premier attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique (EI) avait fait trois blessés le 9 mars à 60 km au sud d'Ajdabiya. Malgré la perte de son fief de Syrte, dans le nord du pays, en décembre 2016, l'EI reste actif notamment dans le centre et le sud de la Libye. Le 21 février, trois membres des forces loyales au maréchal Haftar ont été tuées dans un attentat revendiqué aussi par l'EI, dans la région de Waddan (centre).