Liberia : Macron félicite George Weah "pour sa brillante élection" et l'invite en France

Emmanuel Macron a félicité sur son compte Twitter l'ancien footballeur George Weah "pour sa brillante élection" à la présidence du Liberia, avant de s'entretenir avec lui vendredi par téléphone pour l'inviter en France, selon l'Élysée. "Félicitations à George Weah pour sa brillante élection et à l'ensemble du peuple libérien pour le chemin parcouru vers la paix et la réconciliation. Congrats Mister George", a écrit le chef de l'État dans un tweet en français, doublé d'un message en anglais.

Félicitations à George Weah pour sa brillante élection et à l'ensemble du peuple libérien pour le chemin parcouru vers la paix et la réconciliation. Congrats Mister George. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 décembre 2017

Invitation dans l'Hexagone. Emmanuel Macron a appelé son nouvel homologue par téléphone pour le féliciter directement et "l'assurer de son soutien", en soulignant "la place particulière qu'il avait conservée dans le cœur des Français", a indiqué son entourage. "Tous deux ont partagé le souhait de développer davantage les liens entre la France et le Liberia" et Emmanuel Macron a invité George Weah "à se rendre en France, ce que le nouveau président du Liberia a accepté", a ajouté l'Élysée. Attaquant star de Monaco, du PSG et de l'AC Milan dans les années 1990, George Weah doit prêter serment le 22 janvier.