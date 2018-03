Les Américains en masse dans la rue contre les armes à feu

EN IMAGES

"Never again !", "Plus jamais ça !" : voilà le message de la jeunesse américaine contre les armes à feu. Un slogan pour dire qu'ils veulent en finir avec les fusillades à répétition et espèrent enfin faire bouger les lignes sur la législation des armes à feu aux Etats-Unis, après la tuerie de Parkland en Floride, qui a fait 17 morts.

Un mouvement historique. A Washington, une marée humaine a investi les avenues entre la Maison-Blanche et le Capitole pour ce que l'on peut qualifier de manifestation historique. Un demi-million d'adolescents, mais aussi des enfants venus avec leurs parents de tout le pays, étaient attendus.

©AFP

"Un tel mouvement, ça donne de l'inspiration." Dans la foule, Johnny est venu avec ses trois frères pour demander du changement. Il a déjà connu deux menaces de fusillades dans son école mais ce sont surtout les adolescents de Parkland, à l'origine de cette manifestation qu'ils ont appelée "Marche pour nos vies", qui l'ont décidé à se mobiliser. "Voir comment ils ont réussi à s'organiser, à créer un tel mouvement, ça donne de l'inspiration. C'est incroyable l'effet qu'ils ont eu, on le voit aujourd'hui avec ce monde. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est de se mettre dans leurs pas pour que leur mouvement continue d'avancer", a-t-il confié au micro d'Europe 1.

©AFP

"Nous sommes les gens qui ont peur d'aller à l'école tous les jours parce que nous ne savons pas si nous serons les prochains", a expliqué pour sa part, Lauren Tilley, 17 ans, venue spécialement de Californie pour l'événement. Dans le rassemblement, une forêt de pancartes affichaient des slogans tels que : "J'enseigne avec des livres, non des armes" ou "Votre droit à détenir une arme ne l'emporte pas sur mon droit à rester vivant".

©AFP

"Bienvenue dans la révolution !" "Quand vous voyez les choses se mettre en place comme ça, ça vous fait réfléchir sur vous-mêmes : 'Est-ce que je veux créer un mouvement ? Est-ce que je veux créer une différence dans ce monde ?' Aujourd'hui, c'est un bon moment pour ça", a ajouté Johnny. Et c'est justement ce que souhaite l'un des leaders du mouvement de Parkland, qui a pris la parole lors de la Marche : "Ce n'est pas qu'une marche, ce n'est pas qu'un jour, c'est un mouvement. Bienvenue dans la révolution !"

"Si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre que les personnes au pouvoir tremblent", a insisté David Hogg, un lycéen devenu l'un des porte-voix du mouvement. "Nous allons en faire une question de vote, dans chaque élection, dans chaque Etat, dans chaque ville."

David Hogg ©AFP

"Nous ne devrions pas avoir d'armes dans notre société." Plus de 800 marches étaient prévues dans d'autres villes des Etats-Unis et dans le monde avec, partout, la jeunesse en fer de lance. A Washington, dans la foule, certains revendiquaient l'interdiction pure et simple des armes aux civils, comme Jeff Turchin, retraité, pour qui "nous ne devrions pas avoir d'armes dans notre société". D'autres, comme le professeur de collège Billy McLaughlin, ne souhaitaient pas remettre en cause le fameux deuxième amendement à la Constitution qui autorise tout citoyen à posséder une arme, mais réclamaient davantage d'encadrement.

Des stars soutiennent le mouvement. Le mouvement est par ailleurs soutenu par de nombreuses personnalités et plusieurs stars étaient attendues samedi sur la scène dressée à Washington sur Constitution Avenue. Parmi ces vedettes soutenant les lycéens de Parkland figurent Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Justin Timberlake, Miley Cyrus ou encore Justin Bieber.

Miley Cyrus ©AFP