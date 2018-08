Le pape "impressionné" par les décisions de l'Eglise catholique chilienne

Le pape François s'est dit "impressionné" par les mesures adoptées et le travail de "réflexion et de discernement" mené par les évêques chiliens face aux scandales de pédophilie qui secouent l'Eglise catholique au Chili, selon un courrier diffusé lundi.

"L'exemple d'une communauté épiscopale unie". "Je suis convaincu que les évêques apporteront toute leur aide dans ce processus. Mais ce qui m'a le plus touché est l'exemple de communauté épiscopale unie qui a été donné", a ajouté le souverain pontife argentin dans une lettre manuscrite rendu publique par la Conférence épiscopale chilienne.

Des excuses... Les évêques chiliens se sont récemment excusés d'avoir "manqué à leurs devoirs de pasteurs" et de ne pas avoir "écouté, cru, reçu ou accompagné les victimes des graves péchés et des injustices commises par les prêtres et par les membres de l'Eglise", au terme d'une assemblée extraordinaire de la Conférence épiscopale.

... et une série de mesures. A cette occasion, les évêques ont annoncé une série de mesures pour répondre et résoudre la crise que traverse le clergé chilien. Ils se sont notamment engagés à collaborer avec le parquet, qui a ouvert 38 enquêtes pour abus sexuels présumés sur 104 victimes, dont la majorité étaient mineures au moment des faits. Ils ont également promis de rencontrer "personnellement" les victimes. Mais aussi de faire une "autocritique" pour comprendre ce qui "a pu laisser ces abus se produire et pour que ces faits ne se reproduisent plus jamais".