Le livre brûlot sur Trump "Le feu et la fureur" publié en français le 22 février

Le livre qui a provoqué une tempête politique à Washington, Le feu et la fureur : Trump à la Maison-Blanche, sera publié en français le 22 février, a annoncé mardi la maison d'édition Robert Laffont.

"Le livre qui a mis le feu à la Maison-Blanche et créé l'événement mondial paraît le 22 février aux éditions Robert Laffont", a indiqué l'éditeur dans un communiqué. Le livre, publié le 5 janvier aux États-Unis, est l'œuvre du journaliste Michael Wolff, un habitué des controverses. L'éditorialiste multicarte (Hollywood Reporter, Vanity Fair, New York Magazine...), âgé de 64 ans, affirme avoir gravité pendant 18 mois autour de la galaxie Trump, de la campagne présidentielle à la Maison-Blanche, et interrogé "plus de 200" personnes, du président à ses proches collaborateurs.

Numéro des ventes outre-Atlantique sur Amazon.Dans son livre, il décrit un Donald Trump totalement incompétent, un chef d'État qui ne lit quasiment rien et passe ses fins de journées reclus dans sa chambre à regarder la télévision, en téléphonant à ses amis pour se plaindre. Depuis sa sortie aux États-Unis, l'ouvrage est numéro un des ventes sur Amazon. Il a été tiré dès la première semaine à un million d'exemplaires.