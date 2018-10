L'avion de Melania Trump fait demi-tour pour un problème mécanique

L'avion transportant la Première dame des États-Unis Melania Trump, qui devait se rendre à Philadelphie, a été contraint de faire demi-tour mercredi matin en raison d'un problème mécanique.

De la fumée et "une odeur de brûlé". Des journalistes voyageant avec Melania Trump ont évoqué de la fumée et "une odeur de brûlé" dans la cabine peu après le décollage depuis la base militaire d'Andrews, dans la banlieue de Washington.

Des membres d'équipage ont alors distribué des gants de toilette aux passagers pour qu'ils se protègent des vapeurs.

"Problème mécanique mineur. Tout va bien et tout le monde est en sécurité", a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de la First Lady.

La Première dame a tout de même pu se rendre à Philadelphie. À son retour à la base d'Andrews, Melania Trump a pris un avion de remplacement pour se rendre à l'hôpital de l'Université Thomas Jefferson de Philadelphie, dans le cadre de sa campagne "Be Best" (Soyez meilleurs), centrée sur le bien-être et la santé des enfants.

Elle devait notamment visiter le service de soins intensifs néonatals qui accueille des bébés dont les mères sont dépendantes aux opiacés et qui sont atteints du syndrome d'abstinence néonatal (NAS). Elle devait également rencontrer les familles de ces nouveaux-nés. "Il existe peu de choses plus difficiles à supporter que de voir un bébé souffrir", a déclaré Melania Trump.