L'Airbus du vol le plus long au monde a décollé de Singapour pour New York

Enthousiastes ou anxieux, 150 passagers ont pris place à bord de l'Airbus qui a décollé jeudi pour le plus long vol commercial au monde, un marathon de près de 19 heures entre Singapour et New York. Un menu "bien-être", un très long catalogue de films et beaucoup de patience ne seront pas de trop pour les passagers, tandis que deux pilotes et deux copilotes devaient se relayer aux commandes de l'Airbus A350-900 ULR (ultra long range, ultra long rayon d'action) qui parcourra les 16.700 kilomètres séparant la cité-Etat de New York.

Le vol SQ22 de Singapore Airlines a décollé vers 23H35 (15H35 GMT), avec 17 membres d'équipage et 150 passagers - en business ou en premium economy: il n'y a pas de classe éco. La vacation de l'équipage, qui compte aussi 13 personnels en cabine, sera scindée, a précisé Singapore Airlines, afin que chacun puisse observer la pause minimale réglementaire de quatre heures. L'enjeu, pour les passagers, sera de passer le temps.

La compagnie persuadée de la rentabilité de cette ligne. Dans des conditions météorologiques normales, ce vol jusqu'à l'aéroport de Newark doit durer 18 heures 45 minutes. Ce n'est pas la première fois que la compagnie propose ce trajet. Elle l'a opéré pendant neuf ans avant de l'abandonner en 2013 quand la flambée du pétrole lui a fait perdre sa rentabilité. Elle utilisait alors un A340-500, un quadrimoteur bien plus gourmand.

Même si le baril de Brent dépasse à nouveau les 80 dollars, la compagnie est convaincue que cette route prisée notamment des hommes d'affaires peut être rentable, du fait de la meilleure performance énergétique de ses appareils. Avec ce nouveau vol, Singapore Airlines reprend la première place dans le classement des vols les plus longs. La palme était jusqu'alors détenue par le vol 921 de Qatar Airways entre Auckland et Doha.