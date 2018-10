La gare de Cologne évacuée après une prise d'otage

La police allemande a fait évacuer lundi la gare de Cologne et dépêché des forces spéciales suite à la prise en otage d'une jeune femme par un homme dans une pharmacie, pour une raison inconnue.

Sur Twitter, la police a confirmé que le preneur d'otage était "sous contrôle", en précisant que l'homme avait été grièvement blessé durant l'intervention.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich.